İşte borsada temettü veren şirketler! Hangi şirket ne kadar kar payı ödeyecek?

Artan bu ilgi sonucu temettü verimliliği yüksek şirketlerden oluşan BIST Temettü 25 endeksi geçen yıl yüzde 46 değer kazanırken, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla da yüzde 20'ye yakın artışla 3.536 puana çıktı.