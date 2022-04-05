İşte borsada temettü veren şirketler! Hangi şirket ne kadar kar payı ödeyecek?
Küçük yatırımcı sayısının hızla arttığı Borsa İstanbul'da işlem gören 122 şirketin geçen yılki karından yatırımcısına toplamda 71 milyar lirayı aşkın temettü vereceği hesaplanıyor. İşte temettü veren o şirketler...
Covid-19 salgını sonrası küçük yatırımcıların borsaya yönelmesi ve düşük miktarlarda alımlarla hisse biriktirerek bileşik getiri arayışını hızlandırması, kâr payı dağıtan şirketlere ilginin artmasını beraberinde getirdi.
Artan bu ilgi sonucu temettü verimliliği yüksek şirketlerden oluşan BIST Temettü 25 endeksi geçen yıl yüzde 46 değer kazanırken, bu yılın ilk çeyreği itibarıyla da yüzde 20'ye yakın artışla 3.536 puana çıktı.
Geçen yıl finansal sonuçlarını açıklayan 122 şirketin bu yıl itibarıyla yatırımcısına toplamda 71 milyar 17,7 milyon liralık brüt bazda nakit temettü dağıtacağı hesaplanıyor.
Söz konusu şirketlerden 20'si ödemelerini geçen ay gerçekleştirirken, nisanda aralarında Türk Telekom, Enka İnşaat ve Koç Holding'in de bulunduğu 42 şirket daha nakit temettü dağıtacak.