İşte bu hafta sonu vizyonda olacak filmler
Animeden müzikale, komediden korkuya ve gerilime önemli yapımlar bu hafta izleyicileri ile buluşuyor.
Keanu Reeves’in başrolde olduğu nefes kesen aksiyon sahnelerine ev sahipliği yapan John Wick: Chapter 4, 22 Mart’ta vizyona girerek sinemaseverleri 2 saat 49 dakikalık bir yolculuğa çıkarıyor. Filmde, köpeğinin öldürülmesi üzerine yeniden yeraltı dünyasına karışan eski bir suikastçının özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadele etmesi anlatılıyor.
Anime tutkunlarının merakla beklediği Demon Slayer: To the Swordsmith Village, Haruo Sotozaki’nin yönetmenliğide izleyicileri 110 dakikalık aksiyon dolu bir yolculuğa çıkartıyor. Tanjiro Kamado’nun ailesinin acımasızca öldürülmesinin ardından küçük kız kardeşi Nezuko'yu tekrar insana dönüştürme umuduyla iblis avcısı olmaya karar vermesiyle başlayan hikaye, yoldaşlarıyla birlikte yüksek rütbeli iblislerle karşılaştıkları bir göreve çıkmasıyla devam ediyor.
Onur Aldoğan’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Gerçek Cinler 2, çalışmak için geldikleri İstanbul'da cinlerle karşı karşıya gelen Özge ve Nisa'nın hikâyesini anlatıyor. Film, Özge ve Nisa’nın çalıştıkları medya şirketine gönderilen cin görüntülerinin ve takıldığı anda cinlerin musallat olduğu bir madalyonun başlarına iş açmalarını konu ediniyor.
Kestik Babacım, film çekmeye çalışan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor. Yakın arkadaş olan yönetmen Erman, senarist Ceyhun ve oyuncu Berkay, bir film çekmeye karar verir. Ancak bu süreç onların düşündüğünden farklı ilerleyecektir.