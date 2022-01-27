İşte bu hafta vizyona giren filmler
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yerli 9 film vizyona girecek. İşte o filmler...
Anka - Murat henüz çocukken ailesini trafik kazasında kaybeder. O günden beri hayata tutunmak konusunda gönülsüz olan Murat'ın hayatındaki en büyük destek yakın arkadaşı Tarık, sevdiği kadın Zümrüt ve onu büyüten Ejder babası olur.
Kaos Yürüyüşü - Todd Hewitt, insanlık için yeni bir umut olan "Yeni Dünya"nın uzak bir gezegeninde yaşamaktadır. İnsanlık için yeni bir umut olması beklenen "Yeni Dünya", "Noise" adı verilen bir virüs sebebiyle cehenneme döner.
Yıldızlar da Kayar - Yıldızlar da Kayar, bir köyde altı ay yaşamak zorunda kalan bir popstarın hikayesini konu ediyor. Popstar, bu süre içerisinde köyde düzenlenecek bir festivalin sorumluluğunu üstlenir.
Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2 - Kaptan Pengu ve Arkadaşları 2, kuraklık, okyanus ve denizlerde yaşamı tehdit eden kirlilik, iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı gibi sorunlarla ilgilenen, Kaptan Pengu önderliğindeki grubun yaşadıklarını konu ediyor.