İşte çalışanların koronavirüs anket sonuçları

'Kovid-19 öncesi evden çalışıyor muydunuz? Evet ise kaç gün?'Katılımcıların yüzde 74’ü daha önce evden çalışmadıklarını belirtirken, haftanın bir günü evden çalışanların oranı ise yüzde 18 olduğu görülüyor. Bu oran, Kovid-19 öncesi uzaktan çalışmanın şirketler arasında pek de yaygın olmadığını gösteriyor. Ankette sorulan sorular ve yanıtları işe şu şekilde aktarıldı: