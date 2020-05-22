İşte çalışanların koronavirüs anket sonuçları
303 firma çalışanıyla yapılan ankete göre evden çalışmaya alıştık. Anket katılımcılarının yüzde 74’ü salgın bitse de haftada 2-3 gün evden çalışmak istiyor.
Koronavirüs sonrası zorunlu olarak başlayan evden çalışma süreci birçok şirket için kalıcı hale geliyor. Bazı uluslararası firmalar, koronavirüs sonrasında da evden çalışma sistemini devam ettireceğini açıkladı.
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, çalışanların yeni iş modeline yaklaşımını görmek isteyen Cushman & Wakefield bir anket yaptı. Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarında faaliyet gösteren şirket 207 uluslararası 96 yerli olmak üzere 303 firmadan 1142 kişiye 6 soru sordu. Web konferans yoluyla yapılan çalışmada en dikkat çeken soru “Kovid-19 riski tamamen ortadan kalktığında evden çalışma ne sıklıkta olmalı?” oldu.
Katılımcıların yüzde 74’ü önümüzdeki günlerde iş yaşamının yüzde 40 ile 60 oranında evden yürütülebileceğini belirtti. Cushman & Wakefield yönetici ortağı Tuğra Gönden, “Bundan sonra iş hayatı birçok kişi için ne tamamen evde ne de eskisi gibi hep ofiste olacak. Yarı yarıya çalışma daha yaygın uygulanacak. Ortalama haftada 2 gün evden çalışılmasını bekliyoruz” dedi.
'Kovid-19 öncesi evden çalışıyor muydunuz? Evet ise kaç gün?'Katılımcıların yüzde 74’ü daha önce evden çalışmadıklarını belirtirken, haftanın bir günü evden çalışanların oranı ise yüzde 18 olduğu görülüyor. Bu oran, Kovid-19 öncesi uzaktan çalışmanın şirketler arasında pek de yaygın olmadığını gösteriyor. Ankette sorulan sorular ve yanıtları işe şu şekilde aktarıldı: