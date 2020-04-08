İşte CHP'nin koronavirüs raporu: Türkiye'ye o ilimizden yayıldı

CHP’nin raporunda, köy, mahalle ve mezralarda iki haftayı bulan karantina uygulamasına karşın düzenli olarak yardım yapılmadığı da ortaya kondu. Rapora göre, dün itibarıyla karantina altındaki pek çok yerleşim yerine hala hiçbir yardım gitmediği bildirildi. Yardım giden yerlişim yerlerinde ise bu yardımlar yeterli değil.



