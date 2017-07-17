İşte CIA'in yıllarca gizlediği UFO belgeleri
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), UFO'larla ilgili çoğu 1940'lı ve 1950'li yıllara ait yüzlerce belgeyi kamuoyunun erişimine açtı.
CIA'in "Bizim 'X-Files' dosyalarımıza göz atın" başlığıyla kamuoyuna açtığı yüzlerce belgenin, kurumun 1978 yılında "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) ve "uzaylılarla" ilgili yaptığı araştırmalara dayandığı bildirildi.
Belgelerin çoğunun 1940'lı ve 1950'li yıllara ait olduğu ifade edilen açıklamada, UFO'ları ve uzaylıları konu alan bir zamanların ünlü televizyon dizisi "X-Files"a da gönderme yapıldı.
Binlerce belge içinden toplam 10 belgeyi öne çıkaran CIA, dizinin iki ana karakteri olan FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully'nin "Bu belgeleri UFO'ların ve uzaylıların varlığını kanıtlamada kullanabilecekleri" şeklindeki ifadelere yer vererek okurların dikkatini çekti.
Açıklamada yer alan linki takip ederek, yayımlanan belgeler arasında araştırma yapabilme imkanı sunan CIA, erişime açılan belgelerin, dünyanın farklı ülkelerinde basında çıkan UFO haberlerinin ve ajanların UFO görüldüğü söylenen yerlerdeki gözlemlerinin raporlandırılmış hali olduğunu kaydetti.