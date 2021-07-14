İşte Delta varyantından en çok etkilenen yaş grubu
Salgının en yoğun olduğu Hindistan'da ortaya çıkan Delta varyantı hızla yayılmaya devam ederken en çok hangi yaş grubunun varyanttan etkilendiği de belli oldu
Korona virüsten de çok hızlı yayılan varyanttan en çok etkilenene yaş grubu araştırıldı.
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İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan 100 bine yakın Delta vakasını mercek altına alan araştırmacılar yaptıkları inceleme sonrası söz konusu varyanttan en çok etkilenen yaş grubunu ortaya çıkardı.
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ÇOĞU 50 YAŞ ALTI
Şubat ve Haziran ayları arasında Delta'ya yakalanan hastaların mercek altına alındığı araştırmaya göre, Delta teşhisi koyulan hastaların ezici bir çoğunluğu 50 yaş ve altı yaş grubunda.
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Araştırmanın baz aldığı dönemde Delta yüzünden ülkede 117 can kaybı yaşandı. Can kaybının en sık görüldüğü yaş grubu ise 50 ve üzeri olarak açıklandı.
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