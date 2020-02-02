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  3. 02 Şubat 2020 17:31

Elazığ'da, TOKİ'nin yaptığı 400 konut depremzedelere verilecek

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8'lik depremde, evleri yıkılanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca kalıcı konut inşa edilmesine başlanırken, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 400 konut da depremzedelere verilecek.

Elazığ'da, TOKİ'nin yaptığı 400 konut depremzedelere verilecek

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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Elazığ'da, TOKİ'nin yaptığı 400 konut depremzedelere verilecek

Merkez Cumhuriyet Mahallesi ile Bizimşen bölgesinde, TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 400 konut, depremzedelere verilmeye başlandı.

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Elazığ'da, TOKİ'nin yaptığı 400 konut depremzedelere verilecek

125 metrekare 3+1 ve 90 metrekare 2+1 şeklinde yapılan konutlar, öncelikli olarak Mustafa Paşa ve Sürsürü mahallelerinde deprem sırasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına teslim ediliyor.

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Elazığ'da, TOKİ'nin yaptığı 400 konut depremzedelere verilecek

DEPREMDE BOYALARINDA BİLE ÇATLAK OLUŞMADI
Konutların teknik özellikleri hakkında bilgi veren yüklenici firma temsilcisi Coşkun Aliefendioğlu, depremde bu konutların kendini test ettiğini ve boyalarında dahi bir çatlağın oluşmadığını söyledi.

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