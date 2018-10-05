İşte Doğalgaz faturasını yüzde 35 azaltmanın yolu
Sıcaklar düştü, yağışlar başladı ve doğalgaz ile elektriğe zam geldi. Son 3 ayda gelen zamların etkisi, gaz kullanımının arttığı kış döneminde iyice hissedilecek.
Sıcaklar düştü, yağışlar başladı ve doğalgaz ile elektriğe zam geldi. Son 3 ayda gelen zamların etkisi, gaz kullanımının arttığı kış döneminde iyice hissedilecek. Uzmanlar, alınacak küçük tedbirlerle doğalgaz faturalarında düşüşler sağlanabileceğini ifade ediyor.
Aksa Doğalgaz yetkilileri, termostatı sadece 1 derece düşük sıcaklığa ayarlamanın yüzde 6-7’ye varan oranlarda doğalgaz tasarrufu sağlayacağını ifade ediyor. Diğer tavsiyeler ise şöyle:
Isı kaybının büyük çoğunluğu çatı, duvar ve pencerelerin ısıyı içeride tutacak özellikte olmamasından kaynaklanır. Çatı ve dış duvar yalıtımı ile çift camlı pencere sistemi yüzde 35’e varan oranda tasarruf sağlar. Bu da konut başına yıllık 850 liraya varan tasarruf demek.