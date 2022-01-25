İşte dünyada en fazla kar yağan şehirler

Japonya-Aomori Honşu Adası'nın en kuzeyinde yer alan 300 bin nüfuslu Aomori, dünyada en fazla kar yağışı alan büyük şehir olarak ün salıyor. Şehre her yıl ortalama 7.9 metre kar yağıyor. Japonya’nın coğrafi konumu, kentin yüksek rakımı ve kuzey doğu Asya’dan gelen hava akımlarının rotası üzerinde olması, kenti sık sık kar fırtınalarına maruz bırakıyor.