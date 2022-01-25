İşte dünyada en fazla kar yağan şehirler
Dünyada 'karlı şehirler' dendiğinde herkesin aklına ilk olarak Sibirya ve İskandinav ülkeleri gibi yerler geliyor. İşte listede yer alan dünyanın en karlı şehirleri...
Japonya-Aomori Honşu Adası'nın en kuzeyinde yer alan 300 bin nüfuslu Aomori, dünyada en fazla kar yağışı alan büyük şehir olarak ün salıyor. Şehre her yıl ortalama 7.9 metre kar yağıyor. Japonya’nın coğrafi konumu, kentin yüksek rakımı ve kuzey doğu Asya’dan gelen hava akımlarının rotası üzerinde olması, kenti sık sık kar fırtınalarına maruz bırakıyor.
Japonya-Sapporo Son zamanlarda Tokyo kadar popüler olmaya başlayan, doğal güzellikleri ile ön plana çıkan Hokkaido adasında bulunan Sapporo, Japonya’nın beşinci büyük kenti olmakla birlikte 130 yıllık bir geçmişe sahip. 2 milyon nüfuslu Sapporo, yılda 4,8 metre kar yağışı alıyor. Her yıl dünyaca ünlü Sapporo Kar Festivali'nin yapıldığı kent, 1972 kış olimpiyatlarına da ev sahipliği yaptı.
Japonya-Toyama Toyama, Japonya’nın dünyaca ünlü, ‘Yuki no Otani (Buz Duvarları)’ diye adlandırılan yarı açık doğal kar tünelinden oluşan yolu, Tateyama Kurobe Alp Geçidi Yolunun da yakınında yer alıyor. Tateyama Kurobe Alp Yolu, kış aylarında genellikle kapalı kalıyor. Karların kazılabilmesiyle, Nisan ayı ortasından Kasım ayına kadar trafiğe açılıyor. 417 bin nüfuslu kente yılda ortalama 3,6 metre kar yağıyor.
Kanada-St John Kanada’nın doğusundaki 100 bin nüfuslu kent, yılda ortalama 3,3 metre kar yağışı alıyor. Bölgeye yağan kar, her yıl dünyanın gündemine oturuyor.