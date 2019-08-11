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  3. 11 Ağustos 2019 11:25

İşte dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

Kurban Bayramı namazı için milyonlarca insan camilere akın etti. Dünyanın dört bir yanında Müslümanlar camileri doldurdu. İşte tüm dünyadan Kurban Bayramı manzaraları... .

İşte dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

İşte dünyanın dört bir yanından gelen Kurban Bayramı namaz görüntüleri....

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İşte dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

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İşte dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

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İşte dünyadan Kurban Bayramı manzaraları

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