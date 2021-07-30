İşte dünyanın en az ziyaret edilen ülkeleri

San Marino

Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan San Marino'nun etrafı tamamen İtalya ile çevrilidir. 33 bin nüfusa sahip olan San Marino, vatandaşından çok turisti ağırlasa da dünya standartlarında bu epey düşük bir sayı. Nüfusunun büyük bir bölümünün yaşlı olması nedeniyle San Marino, emekliler ülkesi olarak da bilinmekte.