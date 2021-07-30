İşte dünyanın en az ziyaret edilen ülkeleri
Bir yılı aşkın bir süredir pandemi nedeniyle dünyada seyahat sayısı büyük gerileme yaşadı. Ancak bazı ülkeler pandemiden önce bile ziyaret edilmiyordu. İşte dünyanın en az ziyaret edilen ülkeleri...
Pek çoğu keşfedilmeyi bekleyen ülkeler, bugüne kadar bulundukları coğrafyaların en az ziyaret edilen ülkeleri olma özelliği taşıyor. Yeterli cazibe oluşturmamaktan ya da siyasi nedenlerden ötürü turistlerin pek uğramadığı bu ülkeler dikkat çekici güzelliklere ev sahipliği yapıyor.
Moldova
Etrafı Romanya ve Ukrayna ile çevrili olan Moldova, Avrupa'nın en küçük ve fakir ülkelerinden biri. Eski bir Sovyetler Birliği ülkesi olan Moldova, Türk vatandaşlarından vize talep etmiyor. Avrupa'da Türk vatandaşlarının kimlik belgesi ile gidebildiği ülkelerden biri olan Moldova'nın başkenti Kişinev ülkenin dünyaya açılan kapısı konumunda.
Kuzey Makedonya
Balkan ülkesi Kuzey Makedonya, yüzlerce yıl süren Osmanlı yönetimi nedeniyle bu devre ait günümüzde de çok sayıda mimari esere ev sahipliği yapmakta. Ülkenin başkenti Üsküp, Vardar nehri ile ikiye ayrılırken eski şehir bölümü camileri, hamamları ve tarihi evleriyle bir Anadolu kenti görünümündedir. Kuzey Makedonya da Avrupa'da vizesiz seyahat yapılan ülkelerden biri.
San Marino
Dünyanın en küçük ülkelerinden biri olan San Marino'nun etrafı tamamen İtalya ile çevrilidir. 33 bin nüfusa sahip olan San Marino, vatandaşından çok turisti ağırlasa da dünya standartlarında bu epey düşük bir sayı. Nüfusunun büyük bir bölümünün yaşlı olması nedeniyle San Marino, emekliler ülkesi olarak da bilinmekte.