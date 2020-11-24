İşte dünyanın en derin yüzme havuzu
Polonya’nın başkenti Varşova’da dünyanın en derin yüzme havuzu yapıldı. 45,5 metre derinliğindeki havuzun maliyeti ise 10,6 milyon dolar.
Polonya’nın başkenti Varşova’da 45,5 metre derinliğinde dünyanın en derin havuzu yapıldı. Deepspot adı verilen havuzda yaklaşık 27 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar su bulunuyor.
Ordu ve itfaiye görevlilerini eğitmek için kullanılacak olan havuz, corona virüs sırasında da ziyaretçilerini ağırlayabilecek.
DALGIÇLAR İÇİN GEMİ ENKAZI BULUNUYOR
İçerisinde 8 bin metreküp su bulunan havuzda, su altı mağaraları, sahte maya kalıntıları ve tüplü dalışlar ve keşfetmeyi seven serbest dalgıçlar için bir gemi enkazı reprodüksiyonu da bulunuyor. Havuzda ayrıca su altı oteli, seyirciler için bir tünel, bir restoran ve toplantı odası da bulunuyor.