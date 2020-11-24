İşte dünyanın en derin yüzme havuzu

DALGIÇLAR İÇİN GEMİ ENKAZI BULUNUYOR

İçerisinde 8 bin metreküp su bulunan havuzda, su altı mağaraları, sahte maya kalıntıları ve tüplü dalışlar ve keşfetmeyi seven serbest dalgıçlar için bir gemi enkazı reprodüksiyonu da bulunuyor. Havuzda ayrıca su altı oteli, seyirciler için bir tünel, bir restoran ve toplantı odası da bulunuyor.