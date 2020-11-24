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  3. 24 Kasım 2020 12:30

İşte dünyanın en derin yüzme havuzu

Polonya’nın başkenti Varşova’da dünyanın en derin yüzme havuzu yapıldı. 45,5 metre derinliğindeki havuzun maliyeti ise 10,6 milyon dolar.

İşte dünyanın en derin yüzme havuzu

Polonya’nın başkenti Varşova’da 45,5 metre derinliğinde dünyanın en derin havuzu yapıldı. Deepspot adı verilen havuzda yaklaşık 27 olimpik yüzme havuzunu dolduracak kadar su bulunuyor.

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İşte dünyanın en derin yüzme havuzu

Ordu ve itfaiye görevlilerini eğitmek için kullanılacak olan havuz, corona virüs sırasında da ziyaretçilerini ağırlayabilecek.

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İşte dünyanın en derin yüzme havuzu

DALGIÇLAR İÇİN GEMİ ENKAZI BULUNUYOR
İçerisinde 8 bin metreküp su bulunan havuzda, su altı mağaraları, sahte maya kalıntıları ve tüplü dalışlar ve keşfetmeyi seven serbest dalgıçlar için bir gemi enkazı reprodüksiyonu da bulunuyor. Havuzda ayrıca su altı oteli, seyirciler için bir tünel, bir restoran ve toplantı odası da bulunuyor.

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İşte dünyanın en derin yüzme havuzu

REKOR 42 METREYDİ
Guinness rekorlar kitabında şu an dünyanın en derin havuzu olarak İtalya Montegrotto Terme'de yer alan 42 metre derinliğindeki havuz yer alıyor.

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