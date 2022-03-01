İşte dünyanın en güçlü orduları: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyanın en güçlü orduları ABD'li askeri istatistik sitesi tarafınca sıralandı. 30 Ülkenin yer aldığı sıralamada mercek altına alınan orduların askeri donanımlarının tüm ayrıntıları yer alırken ülkemiz her sene olduğu gibi üst sıralarda yerini aldı.
Dünyanın en güçlü orduları ABD'li askeri istatistik sitesi tarafınca sıralandı. 30 Ülkenin yer aldığı sıralamada mercek altına alınan orduların askeri donanımlarının tüm ayrıntıları yer alırken ülkemiz her sene olduğu gibi üst sıralarda yerini aldı. İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması ve listede ülkemizin durumu;
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1. ABD 2 milyon 245 bin askeri personel 13 binin üzerinde uçak 6 bin 100 tank 40 bin zırhlı araç
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2. RUSYA 3.5 milyonun üzerinde askeri personel 4 bin 144 uçak 13 bin tank 27 bin 100 zırhlı araç
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3. ÇİN 3 milyon 335 bin askeri personel 3 bin 260 adet uçak 3 bin 205 tank 35 bin zırhlı araç
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