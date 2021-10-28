İşte dünyanın en korkutucu havalimanları
Dünyada öyle havalimanları var ki uçaktan korkmayanları bile ürkütecek cinsten...
Dünyada birçok kişinin fobisi olmasına karşılık istatistiki verilere göre en güvenli ulaşım sistemi olan havayolu taşımacılığında, mevsim geçişleri ve hava değişimleri dönemlerinde sık sık aksilikler meydana geliyor.
Kimi zaman bir kuşun uçağın motoruna girmesi gibi istisna durumlarla da karşılaşılan havayolu taşımacılığında, aksilikler dev uçakların acil iniş yapmasına neden olabilirken, onlarca ton ağırlığındaki uçakların indikleri pistler de bazen ürkütücü olabiliyor.
İşte dünyadaki en ürkütücü havalimanı pistleri:
LEH, HİNDİSTAN
Hindistan’da Leh havalimanının deniz seviyesinden 3 bin 250 metre yüksekte olduğunu fark edene kadar, dünyanın en yüksek 23. havalimanı olması kulağa çok da yüksekmiş gibi gelmiyor.
Kısa bir pisti olan Leh havalimanı dağlarla çevrili yapısı nedeniyle öğleden sonra kuvvetli rüzgarlarla çevriliyor.
Öğle saatlerinin ardından güçlü rüzgarlar nedeniyle uçuş gerçekleşmeyen havalimanında, bununla birlikte geniş gövdeli ve ağır uçaklara izin verilmezken, buraya inen bütün pilotlar özel eğitimden geçiyor.
SİNT MAARTEN
Uçakların kumsaldan dönerek piste indiği görüntülerle ünlü olan Sint Maarten havalimanı, özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerle öne çıkıyor.
Havalimanının kumsaldaki insanların yakınlarından geçerek tehlike yarattığı havalimanında 2017 yılında bir turist, jet motorunun patlaması nedeniyle hayatını kaybetti.