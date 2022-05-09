İşte dünyanın en pahalı pasaportları! Suriye ikinci sırada
Yurt dışı seyahatler için gerekli olan pasaportların bedeli her ülkede değişkenlik gösteriyor. Peki dünya vatandaşları pasaportlar için ne kadar ödüyor? İşte dünyanın en pahalı pasaportları...
Seyahat maliyetlerini düşürmeleriyle tanınan gezginler bile, yüzlerce dolara mal olabilecek süresi dolmuş (veya süresi yakında dolacak) bir pasaportu değiştirirken hazırlıksız yakalanabilir. Peki, pasaport yenileme hangi ülkede ne kadar?
CNN’in haberine göre, yetişkin pasaportları için 10 yıllık ödenecek tutar, ortalama 100 ile 160 dolar arasında değişiyor.
Japonya ve Yeni Zelanda’da yeni pasaportlar için yaklaşık 125 dolar ödenirken; Suriye’de 10 yıllık pasaport 600 dolara, Lübnan’da ise 795 dolara mal oluyor.
İşte dünyanın en pahalı pasaportlarından bazıları için dolar cinsinden ödenmesi gereken tutarlar...
Pasaport almak için Japon vatandaşları 16 bin Japon Yeni, yani ortalama 125 dolar öldüyor.
Yeni Zelandalılar için de pasaport, yine 125 ABD Doları'na karşılık gelen 191 Yeni Zelanda Doları değerinde.
ABD pasaportu, ilk kez alacaklar için 165 dolarken, pasaportu yenileme maliyeti 130 dolar.