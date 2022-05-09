İşte dünyanın en pahalı pasaportları! Suriye ikinci sırada

Seyahat maliyetlerini düşürmeleriyle tanınan gezginler bile, yüzlerce dolara mal olabilecek süresi dolmuş (veya süresi yakında dolacak) bir pasaportu değiştirirken hazırlıksız yakalanabilir. Peki, pasaport yenileme hangi ülkede ne kadar?

CNN’in haberine göre, yetişkin pasaportları için 10 yıllık ödenecek tutar, ortalama 100 ile 160 dolar arasında değişiyor.