İşte dünyanın en pahalı ülkeleri
CEOWorld dergisinin, yaptığı son araştırma, dünyanın en pahalı ülkelerini tespit etti. Lüks yaşamlarıyla ünlü olan o ülkeler zirveye yerleşirken, açlık ve yokluk tehdidiyle karşı karşıya olan Afrika'dan hiçbir ülke listede yer almıyor.
CEOWorld dergisinin, yaptığı son araştırma, dünyanın en pahalı ülkelerini tespit etti. Lüks yaşamlarıyla ünlü olan o ülkeler zirveye yerleşirken, açlık ve yokluk tehdidiyle karşı karşıya olan Afrika'dan hiçbir ülke listede yer almıyor. Yapılan bu son araştırma ülkeler hakkındaki o gerçekleri de tekrardan gündeme getirdi. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu olay, ülkeler hakkında yanlış olduğu halde hafızalara kazınan gerçekleri içeriyor. Hangi ülkenin neyi meşhur? Meğer Türkiye gerçekte böyle biliniyormuş...