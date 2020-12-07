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  3. 07 Aralık 2020 10:20

İşte dünyanın en pahalı ülkeleri

CEOWorld dergisinin, yaptığı son araştırma, dünyanın en pahalı ülkelerini tespit etti. Lüks yaşamlarıyla ünlü olan o ülkeler zirveye yerleşirken, açlık ve yokluk tehdidiyle karşı karşıya olan Afrika'dan hiçbir ülke listede yer almıyor.

İşte dünyanın en pahalı ülkeleri

CEOWorld dergisinin, yaptığı son araştırma, dünyanın en pahalı ülkelerini tespit etti. Lüks yaşamlarıyla ünlü olan o ülkeler zirveye yerleşirken, açlık ve yokluk tehdidiyle karşı karşıya olan Afrika'dan hiçbir ülke listede yer almıyor. Yapılan bu son araştırma ülkeler hakkındaki o gerçekleri de tekrardan gündeme getirdi. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bu olay, ülkeler hakkında yanlış olduğu halde hafızalara kazınan gerçekleri içeriyor. Hangi ülkenin neyi meşhur? Meğer Türkiye gerçekte böyle biliniyormuş...

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İşte dünyanın en pahalı ülkeleri

İŞTE DÜNYANIN EN PAHALI ÜLKELERİ 1. İsviçre

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İşte dünyanın en pahalı ülkeleri

2. İzlanda

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İşte dünyanın en pahalı ülkeleri

3. Norveç

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