İşte dünyanın en yeni ülkesi: 3 bin 250 dolara vatandaşlık veriliyor

Bir ucundan diğer ucuna yürümenin sadece birkaç dakika aldığı ada, uzun, ince ve kahve çekirdeği gibi belli belirsiz bir şekle sahip.

Adanın, sığ bir koya inen küçük bir kumsala bakan bir açıklığın olduğu bir tarafı, gece için kamp alanı olarak kullanılırken, Coffee Caye'nin diğer yarısı bodur ve mangrovlarla çevrili durumda.