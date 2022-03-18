İşte dünyanın en yeni ülkesi: 3 bin 250 dolara vatandaşlık veriliyor
Bir grup yatırımcı Karayiplerden ada satın alarak kendi cumhuriyetlerini kurdu. Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında yer alan 4 bin 800 metrekarelik Coffee Caye adasını 250 bin dolar bedelle alan girişimci grubu, ulusal bayrakları, marşları ve hükümetiyle ''Islandia Prensliği'' adıyla dünyanın en yeni mikro ulusunu kurdu. Adadaki hissenin 3 bin 250 dolara satıldığı ve bu ücreti veren herkesin ada yönetiminde oy sahibi olacağı belirtildi.
Bir grup kafadar Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bir Karayip ülkesi olan Belize’de bir ada satın alarak kendi ülkelerini kurmaya başladığı ortaya çıktı.
Aralık 2019 yılında satın alınan adaya vergilerle birlikte 250 bin dolar veren girişimciler, 4 bin 800 metrekarelik adada kendi cumhuriyetlerini kurmaya hazırlanıyor.
Yatırımcılar, Coffee Caye adasında kurulan cumhuriyette kendi ulusal bayrakları, marşları ve hükümetiyle "Islandia Prensliği" adıyla dünyanın en yeni mikro ulusunu inşa ediyor.
Şimdilerde ise bu girişimci grubu adaya turist çekmek için çalışmalara başlarken, Belize şehrinden 15 dakikalık tekne yolculuğuyla ulaşılan adaya 13 kişilik bir turist kafilesinin gelmek için başvuru yaptığı açıklandı.
Bir ucundan diğer ucuna yürümenin sadece birkaç dakika aldığı ada, uzun, ince ve kahve çekirdeği gibi belli belirsiz bir şekle sahip.
Adanın, sığ bir koya inen küçük bir kumsala bakan bir açıklığın olduğu bir tarafı, gece için kamp alanı olarak kullanılırken, Coffee Caye'nin diğer yarısı bodur ve mangrovlarla çevrili durumda.
Bir adaya kitle fonlaması yapma fikri, yaklaşık 15 yıl önce, projenin kurucu ortağı ve CEO'su olan Gareth Johnson'ın bir ada satın almanın ve bir mikro ulus oluşturmanın eğlenceli olabileceğine karar verdikten bir internet alan adını satın almasıyla ortaya çıktı.