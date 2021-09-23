İşte dünyanın en zengin 25 ailesi
Bloomberg haber ajansı, dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı. 1.5 trilyon dolarlık servete sahip olan ailelerin pandemiden etkilenmediği, aksine servetlerini korudukları belirtildi.
Dünyanın en zengin aileleri belli oldu. ABD'de Demokratlar'ın, zenginlerin vergilendirilmesi çalışmalarına ilişkin hazırlıkları sürerken Bloomberg'in araştırması dünyanın en zengin 25 ailesinin 1.5 trilyon dolar civarında bir servete sahip olduğu ortaya çıktı. Bloomberg'in yaptığı sıralamaya birinci nesil ve tek bir kişi tarafından kontrol edilen servetler ile zenginlik kaynağı çok dağınık veya değer biçilemeyecek kadar belirsiz olan aileler hariç tutuldu.
İşte Eylül 2021 itibarıyla dünyanın en zengin aileleri...
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25. JOHNSON AİLESİ - ABD Wisconsin
Serveti: 33.8 milyar dolar
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24. FERRERO AİLESİ - İTALYA
Serveti: 34.5 milyar dolar
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23. PRİTZKER AİLESİ -ABD
Serveti: 35.3 milyar dolar
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