İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor
Antalya Emniyet Müdürlüğü atış poligonunda görevli Komiser Nisa Aydın ve ekibi, yılda 25 bin polise silah kullanımında ustalık kazandırıyor. "Önce güvenlik, sonra isabet ve hız" prensibiyle hareket eden kadın eğitmenler, Türk kadınının gücünü modern poligonlarda temsil ediyor. İşte hem teorik hem de gece atışlarını içeren zorlu eğitim sürecini ve eğitmenlerin "bayrak teslimi" olarak gördükleri bu kritik görevdeki başarı hikayeleri...
Kaynak: DHA
Antalya Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu, mesleğin "sert" yüzü olarak bilinen silah eğitimlerinde alışılmışın dışında bir başarıya imza atıyor.
Komiser Nisa Aydın liderliğindeki kadın eğitmen kadrosu; Büşra Yabalak, Cansel Yaman ve Leyla Demir ile birlikte, emniyet teşkilatının atış becerilerini şekillendiriyor.
Uzman atış eğitmeni Komiser Nisa Aydın, eğitimlerin merkezine "güvenliği" koyduklarını vurguluyor.
Aydın, "Silah kullanımında temel kuralımız güvenlik, isabet ve hızdır. Ancak güvenlik her şeyin üzerindedir. Elimimizdeki her silahı her zaman dolu kabul ederek eğitim veriyoruz" diyerek, bu sürecin hayati önemine dikkat çekiyor.
