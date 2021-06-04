İşte en çok petrol üretimi yapan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?
Global Power ülkelerin 2020 yılı petrol üretimlerine ilişkin rakamları açıkladı. İşte Türkiye'nin de yer aldığı o liste...
1- Rusya
Petrol Üretimi: 10.580.000 bbl
Yağ Tüketimi: 3.225.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 80.000.000.000 bbl
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2- Suudi Arabistan
Petrol Üretimi: 10.130.000 bbl
Yağ Tüketimi: 4.000.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 266.500.000.000 bbl
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3- Amerika Birleşik Devletleri
Petrol Üretimi: 9.352.000 varil
Yağ Tüketimi: 20.000.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 36.520.000.000 bbl
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4- İran
Petrol Üretimi: 4.469.000 bbl
Yağ Tüketimi: 2.000.000 bbl
Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 158.400.000.000 bbl
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