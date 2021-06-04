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  4. İşte en çok petrol üretimi yapan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

İşte en çok petrol üretimi yapan ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Global Power ülkelerin 2020 yılı petrol üretimlerine ilişkin rakamları açıkladı. İşte Türkiye'nin de yer aldığı o liste...

1- Rusya

Petrol Üretimi: 10.580.000 bbl

Yağ Tüketimi: 3.225.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 80.000.000.000 bbl

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2- Suudi Arabistan

Petrol Üretimi: 10.130.000 bbl

Yağ Tüketimi: 4.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 266.500.000.000 bbl

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3- Amerika Birleşik Devletleri

Petrol Üretimi: 9.352.000 varil

Yağ Tüketimi: 20.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 36.520.000.000 bbl

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4- İran

Petrol Üretimi: 4.469.000 bbl

Yağ Tüketimi: 2.000.000 bbl

Kanıtlanmış Petrol Rezervleri: 158.400.000.000 bbl

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