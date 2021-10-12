İşte en kötü senaryo: ''Kıyamet Günü Varyantı'' için tarih verildi
Dünya pandeminin ne zaman biteceğini merak ederken Avustralya'dan endişelendiren bir haber geldi. ''Kıyamet Günü Varyantı'' olarak anılan daha ölümcül varyant için bilim insanları tarih verdi.
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ediyor... Pandemi ile mücadele kapsamında bilim dünyası mesaisinin büyük bir bölümünü virüse yoğunlaştırdı.
1 / 18
Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi. Dünya genelinde milyarlarca doz aşı yapıldı ve bu sayede bazı ülkeler pandemi kısıtlamalarını bile kaldırdı.
2 / 18
Haliyle milyonlarca insan pandeminin biteceği gün için umutla geri sayıma geçmiş durumda. Ancak Avustralya'dan tabiri caizse yürekleri ağza getiren bir haber geldi.
3 / 18
Avustralyalı bilim insanları tarafından yayınlanan raporda koronavirüsün bitiş tarihi ve 'Kıyamet Günü varyantı' olarak da anılan daha ölümcül varyant ile ilgili çok konuşulacak iddialar yer aldı.
4 / 18