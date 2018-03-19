İşte en ünlü dolandırıcılar
İşte Türkiye'nin ve dünyanın en namlı dolandırıcıları ve hikayeleri...
Başbakanları dolandırıp örtülü ödeneği yağmalayan, sahte karakol kurup azınlıkların varını yoğunu elinden alıp, bununla da yetinmeyip yattığı hapishaneden İtalyan faşist diktatör Mussolini'yi dolandıranlar... Hitler'in olmayan günlüğünü ünlü bir dergiye satıp zengin olan, Brooklyn Köprüsü'nü satan, sahte tahvillerle köşeyi dönen, "pilotum" deyip, bedava dünyayı dolaşan dolandırıcılar.
MEHMET AYDIN
Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın (27), Türkiye'nin en genç dolandırıcısı olarak adını tarihe yazdı. Asıl işi arıcılık olan Aydın, "Çiftlik Bank" adlı projesiyle sahtekarlık yaptı. Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla Bursa'da büyükbaş hayvan çiftliği açtı. Daha sonra Çiftlik Bank oyunu sayesinde vatandaşları kandırıp yüksek kar vaadiyle halktan para topladı. Bazılarından hayvan alıp ödeme yapmadı.
SÜLÜN OSMAN
Çevirdiği dolaplar filmlere bile konu olan Sülün Osman her şeye rağmen halkın hayranlığını kazanmış bir isimdi. Galata Kulesi ve Beyazıt Meydanı'nı bile İstanbul'a yeni gelmiş Anadolu'nun saf tüccarlarına "satma" yeteneğine sahipti ki bu özelliğiyle filmlere bile konu olmuştu. Sülün Osman'ın İstanbul'a yeni gelmenin ürkekliğini üzerinden atamayan taşralılardan şehir meydanındaki saate bakma parası bile aldığı rivayet edilir.
GÜNEY ZOBU (RAKİ)
1980'li yılların ünlü dolandırıcısı Raki, genelde yasa dışı işler yapanları dolandırdığı için bu kişiler kendisini şikayet edemezmiş. Genellikle azınlıkları dolandırmasıyla ünlü Raki'nin babası, Tümgeneral Şemsettin Zobu, erkek kardeşi de Londra'nın ünlü iş adamlarından Kuzey Zobu. Raki aynı zamanda sinema oyuncusu Melike Zobu'nun da babası. Raki, dolar taşımanın suç olduğu yıllarda Almancı ya da Amerikalı kılığında büyük otellerde bavulla döviz satma vaadiyle çok kişiyi dolandırmıştı.