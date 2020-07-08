İşte en uygun konut kredisini veren banka
Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasına özel bankalar da katıldı.
Konut kredisi veren bankalar hangileri? Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasına özel bankalar da katıldı. Ev sahibi olmak isteyenler için güncel konut kedisi faiz oranlarını ahaber.com.tr'de derledik. Peki, en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte düşük faizli konut kredisi kampanyaları...
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.
Konut kredisi kampanyaları kapsamında yüz binlerce konut yeni sahibine kavuştu. Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise yüzde 0.74 faiz oranı ve 180 aya kadar varan vadeyle ödeme imkanı sunan kamu bankalarını özel bankalar da takip etmeye çalışıyor.