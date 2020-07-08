İşte en uygun konut kredisini veren banka

Konut kredisi veren bankalar hangileri? Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank tarafından başlatılan konut kredisi kampanyasına özel bankalar da katıldı. Ev sahibi olmak isteyenler için güncel konut kedisi faiz oranlarını ahaber.com.tr'de derledik. Peki, en uygun konut kredisi veren bankalar hangileri? İşte düşük faizli konut kredisi kampanyaları...