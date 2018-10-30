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  3. 30 Ekim 2018 13:56

İşte en yeni 16 havalimanı ! İstanbul Havalimanı için bakın ne yazdılar...

CNN International yeni yapılan ve yenilenen turistleri 'uçmak için sabırsızlandıran' havalimanlarını sıraladı. İstanbul Havalimanı'ndan da övgüyle bahsedildi.

İşte en yeni 16 havalimanı ! İstanbul Havalimanı için bakın ne yazdılar...

El-Mektum Uluslararası Havalimanı

Ülke: Dubai

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İşte en yeni 16 havalimanı ! İstanbul Havalimanı için bakın ne yazdılar...

Kent merkezinin 37 km kadar güney batısında kalan El Maktum Havalimanı, lojistik, havacılık, ticaret, fuarcılık ve yerleşim yerlerinden oluşuyor. 36 milyar USD’ye mâl olması beklenen bu muazzam projenin aslında 2017 yılında bitirilmesi hedefleniyordu. Kargo kısmı açılmış olsa da beş pist ve üç terminalli proje için henüz net bir açılış tarihi yok.

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İşte en yeni 16 havalimanı ! İstanbul Havalimanı için bakın ne yazdılar...

Singapur Changi Havalimanı

Ülke: Singapur

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İşte en yeni 16 havalimanı ! İstanbul Havalimanı için bakın ne yazdılar...

Terminal 5 için çalışmalarına devam eden Singapur yeni bölümünde dünyanın en uzun kapalı şelalesi olacak ve 2020'lerin ortalarında, mevcut terminallerin doğusuna 50 milyon yıllık yolcu kapasitesi ile açılacak.

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