İşte Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek verenler

Vatandaşların kısa mesaj atarak destek olabildiği kampanyaya önce Cumhurbaşkanı ve bakanlar katkı sunarken ardından birçok kişi ve kurum destek olacaklarını açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve valilikler aracılığıyla da sağlık çalışanları ve virüsle mücadeleye destek amacıyla birçok şirket ve kurum yardım yapacağını bildirdi. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na katılan şirketler...

