İşte Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek verenler
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını vererek başlattığı ''Milli Dayanışma Kampanyası''na iş dünyasından destek yağdı.
Vatandaşların kısa mesaj atarak destek olabildiği kampanyaya önce Cumhurbaşkanı ve bakanlar katkı sunarken ardından birçok kişi ve kurum destek olacaklarını açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve valilikler aracılığıyla da sağlık çalışanları ve virüsle mücadeleye destek amacıyla birçok şirket ve kurum yardım yapacağını bildirdi. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na katılan şirketler...
*Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.
* Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: 95 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu TİM olarak 61 ihracatçı birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz.