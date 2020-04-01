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  3. 01 Nisan 2020 07:55

İşte Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek verenler

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşını vererek başlattığı ''Milli Dayanışma Kampanyası''na iş dünyasından destek yağdı.

İşte Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek verenler

Vatandaşların kısa mesaj atarak destek olabildiği kampanyaya önce Cumhurbaşkanı ve bakanlar katkı sunarken ardından birçok kişi ve kurum destek olacaklarını açıkladı. Ayrıca Sağlık Bakanlığı ve valilikler aracılığıyla da sağlık çalışanları ve virüsle mücadeleye destek amacıyla birçok şirket ve kurum yardım yapacağını bildirdi. İşte Milli Dayanışma Kampanyası'na katılan şirketler...

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İşte Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek verenler

*Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Biz Bize Yeteriz Türkiye’m kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz.

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İşte Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek verenler

* Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle: 95 bini aşkın ihracatçının çatı kuruluşu TİM olarak 61 ihracatçı birliğimiz ile 15 milyon TL destek veriyoruz.

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İşte Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya destek verenler

* İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç: Türkiye’nin en büyük odası olan İstanbul Ticaret Odası olarak 5 milyon TL katkı sağlayacağız.

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