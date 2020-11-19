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  3. 19 Kasım 2020 12:40

İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent

Azerbaycan ordusunun 17 Ekim'de işgalden kurtardığı Fuzuli kentinde neredeyse sağlam bina bulunmuyor.

İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent

Azerbaycan ordusunun 17 Ekim'de işgalden kurtardığı Fuzuli kentinde neredeyse sağlam bina bulunmuyor.

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İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent

Bir zamanlar 100 bin Azerbaycanlının yaşadığı kent artık bozuk yollardan ve sadece bazı taşları kalan binalardan oluşuyor.

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İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent

Azerbaycan devleti önce işgalden kurtarılan tüm bölgelere Ermenistan tarafından verilen zararı hesaplamayı daha sonra yeniden kurmayı planlıyor.

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İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent

İşgalden kurtarılan bölgeler bir taraftan da mayından ve patlamamış mermilerden temizleniyor.

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