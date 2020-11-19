İşte Ermenistan işgalinde harabeye dönüşen kent
Azerbaycan ordusunun 17 Ekim'de işgalden kurtardığı Fuzuli kentinde neredeyse sağlam bina bulunmuyor.
Azerbaycan ordusunun 17 Ekim'de işgalden kurtardığı Fuzuli kentinde neredeyse sağlam bina bulunmuyor.
Bir zamanlar 100 bin Azerbaycanlının yaşadığı kent artık bozuk yollardan ve sadece bazı taşları kalan binalardan oluşuyor.
Azerbaycan devleti önce işgalden kurtarılan tüm bölgelere Ermenistan tarafından verilen zararı hesaplamayı daha sonra yeniden kurmayı planlıyor.