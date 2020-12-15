İşte esnafa kira desteğinin tüm detayları...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından esnafa kira desteğinin detaylarını açıklayarak, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi. İşte esnafa kira desteğinin detayları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan, "Yüzde 10'luk kira stopajı ve KDV indirimlerini 1 Haziran'a kadar uzattık.
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Esnafa 3 ay süreyle ayda bin lira destek ödemesi yapacağız.
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İş yeri kira olan esnafımıza 3 ay süreyle büyükşehirlerde 750 lira diğer şehirlerde aylık 500 lira kira desteği yapacağız" ifadelerini kullandı.