İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri
Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarına doğrudan katılmasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ön elemelerde mücadele etmesi kesinleşti.
Ligi üçüncü bitiren takım, mücadeleye üçüncü ön elemeden başlayıp gruplar için iki tur, ligi dördüncü bitiren de üçüncü ön elemeden başlayıp gruplar için üç tur geçmek zorunda kalacak.
İkinci ön elemenin kura çekimi 19 Haziran'da birinci ön elemeyle birlikte gerçekleşecek ve maçları 13 ve 20 Temmuz'da oynanacak.