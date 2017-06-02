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  3. 02 Haziran 2017 11:55

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarına doğrudan katılmasıyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ön elemelerde mücadele etmesi kesinleşti.

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İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

Ligi üçüncü bitiren takım, mücadeleye üçüncü ön elemeden başlayıp gruplar için iki tur, ligi dördüncü bitiren de üçüncü ön elemeden başlayıp gruplar için üç tur geçmek zorunda kalacak.

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İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

İkinci ön elemenin kura çekimi 19 Haziran'da birinci ön elemeyle birlikte gerçekleşecek ve maçları 13 ve 20 Temmuz'da oynanacak.

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İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri

Üçüncü ön elemenin kura çekimi 14 Temmuz'da, maçları ise 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta... Play-off turu eşleşmeleri 4 Ağustos'ta belli olacak, maçlar 17 ve 24 Ağustos'ta oynanacak.

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