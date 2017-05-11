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  3. 11 Mayıs 2017 11:25

İşte Fenerbahçe'nin 5 transferi

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan 'Futbolun zirvesi' programında çok önemli açıklamalar yaptı.

İşte Fenerbahçe'nin 5 transferi

Levent Özçelik'in moderatörlüğünde yayınlanan programda futbol gündemini değerlendiren Dilmen, Fenerbahçe'nin transfer politikasına da değindi.

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İşte Fenerbahçe'nin 5 transferi

Rıdvan Dilmen, basketbolda yaşanan krizi Aziz Yıldırım ile konuştuğunu sonrasında futbol konuştuklarını da aktardı.

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İşte Fenerbahçe'nin 5 transferi

Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni sezonda yapacağı transferler hakkında da ipucu verirken, 5 bölgeden bahsetti.

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İşte Fenerbahçe'nin 5 transferi

Usta yorumcu, Fenerbahçe'nin yeni sezon için takımı 5 oyuncu ile takviye etmeyi planladığını aktarırken, Jeremain Lens için çok karamsar konuştu.

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