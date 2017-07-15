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  3. 15 Temmuz 2017 14:45

İşte Fetö firarileri

İşte Fetö firarileri

FETÖ'nün İstanbul firarileri  

İstanbul'da FETÖ'ye yönelik  yürütülen 15 Temmuz ve diğer soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan ve  aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı birçok ismin de aralarında bulunduğu bin  936 kişi firari konumunda bulunuyor.
 

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İşte Fetö firarileri

Haklarında birçok dosyada dava ve  soruşturma açılan terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile Emrullah Uslu,  Ekrem  Dumanlı, Zekeriya Öz, Şerif Ali Tekalan, Tuncay Opçin ve Said Sefa gibi  yurtdışına kaçan terör örgütünün üst düzey yönetici ve üyeleri de firariler  arasında yer alıyor.

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İşte Fetö firarileri

Darbe girişimi öncesi ve sırasındaki planlama ve  yönlendirmelerde aktif rol alan 6 eski general ile 17 eski subay da girişimin  akamete uğratılmasının ardından kaçmaları üzerine haklarında açılan davalarda  firari olarak aranan isimler arasında bulunuyor.

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İşte Fetö firarileri

Aralarında Dink cinayeti  davası, medya yapılanması kumpas davaları gibi kamuoyunun yakından takip ettiği  bazı davalarda da sanık olarak yer alan birçok isim firari olarak aranıyor.
 

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