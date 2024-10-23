İşte gazetelerin Bahçeli'nin Öcalan teklifi manşetleri
MHP lideri Bahçeli'nin eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrı bugün gazete manşetlerindeydi. İktidara yakın medyadan bir gazetenin Bahçeli'ye itiraz etmiş olması dikkatlerden kaçmadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün partisinin grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a DEM Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında konuşması için yaptığı çağrı kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
Bahçeli ne demişti ?
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 22 Ekim Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'nda Öcalan için çağrı yaparak “Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız." demişti.