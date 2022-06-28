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İşte geçen yıl kül olan Muğla'nın son hali

Muğla'da geçen yıl 27 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında yaklaşık 19 bin hektar alanın yandığı Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde yanan saha 11 ay sonra dron ile görüntülendi.

İşte geçen yıl kül olan Muğla'nın son hali - Resim: 1

Menteşe ilçesi sınırlarında 11 bin 369 hektar, Kavaklıdere'de ise 7 bin 568 hektar alanda kızılçam ve makilik alan yanmıştı. 

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İşte geçen yıl kül olan Muğla'nın son hali - Resim: 2

Göktepe mevkiinde yanan alanlarda orman kesim işlemleri büyük ölçüde tamamlanarak doğal gençleştirmeye bırakıldı.

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İşte geçen yıl kül olan Muğla'nın son hali - Resim: 3

Doğal gençleştirme alanlarında yeşil örtü yavaş yavaş kendini gösterirken, Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesi'nde 300 dönüm alana 30 bin adet fidan dikimi yapıldı. 

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İşte geçen yıl kül olan Muğla'nın son hali - Resim: 4

Fidan dikimi yapılan alan dışında kalan bölümler doğal gençleştirme yolu ile tekrar eski yeşil örtüye kavuşması bekleniyor.

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