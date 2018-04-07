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  3. 07 Nisan 2018 16:34

İşte geminin yalıya çarpma anları

İstanbul BOğazı'nda dümeni kilitlenen bir gemi yalıya çarptı.

İşte geminin yalıya çarpma anları

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İşte geminin yalıya çarpma anları

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İşte geminin yalıya çarpma anları

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İşte geminin yalıya çarpma anları

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