İşte Guinness Rekorlar Kitabı 2022'ye damga vuran rekortmenler

20 METREYİ 4,78 SANİYEDE AŞIYOR

Bacakları olmadan dünyaya gelen Zion Clark, elleri üzerinde yürüme rekorunun sahibi. 20 metreyi sadece 4,78 saniyede aşabilen Clark, "Guinness Rekorlar kitabına girmek bana en iyisi olduğumu hissettiriyor. Aynı zamanda engelliler için kurulmuş destek gruplarının da önemini gösteriyor. Onlar olmasa buralara gelemezdim" diye konuştu.