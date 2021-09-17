İşte Guinness Rekorlar Kitabı 2022'ye damga vuran rekortmenler
Guinness Rekorlar kitabının 2022 sayısı yayınlandı. Listede kendi saçıyla 30 saniyede 60 kez ip atlayan bir kadın, scooter üzerinde birlikte yolculuk edebilen kedi ve köpek de yer alıyor.
Guinness Rekorlar kitabının son sayısı birbirinden ilginç kişiliğe de ev sahipliği yapıyor. Hadi gelin bu ilginç rekorlara birlikte göz atalım.
20 METREYİ 4,78 SANİYEDE AŞIYOR
Bacakları olmadan dünyaya gelen Zion Clark, elleri üzerinde yürüme rekorunun sahibi. 20 metreyi sadece 4,78 saniyede aşabilen Clark, "Guinness Rekorlar kitabına girmek bana en iyisi olduğumu hissettiriyor. Aynı zamanda engelliler için kurulmuş destek gruplarının da önemini gösteriyor. Onlar olmasa buralara gelemezdim" diye konuştu.
DÜNYANIN EN UZUN GENCİ
15 yaşındaki Olivier Rioux ise 2,27 lik boyuyla dünyanın en uzun boylu genci unvanına sahip oldu.
1.28'lik boylarıyla Elizabeth ve Katharine Lindeinger, dünyanın yaşayan en kısa ikizleri olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerlerini aldı.