İşte hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı olan iller listesi!
20-21 Mart tarihlerinde geçtiğimiz iki hafta sonunda da olduğu gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi 21.00'da başlayacak kısıtlama Pazartesi 05.00'da sona erecek. İşte bu haftanın yasaklı ve serbest illeri...
Adana Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak
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Adıyaman Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.
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Afyon Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak
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Ağrı Hafta sonu sokağa çıkma yasağı 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak
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