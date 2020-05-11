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  3. 11 Mayıs 2020 13:10

İşte havalimanlarında uygulanacak yeni tedbirler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin koronavirüs nedeniyle havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu. Keskin, havacılıkta yeni normal geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında alınacak önlemler ile ilgili İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

İşte havalimanlarında uygulanacak yeni tedbirler

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin koronavirüs nedeniyle havalimanlarında alınacak yeni önlemleri duyurdu. Keskin, havacılıkta yeni normal geçiş sürecindeki "Covid19FreeAirports" projesi kapsamında alınacak önlemler ile ilgili İstanbul Havalimanı'nda incelemelerde bulundu.

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İşte havalimanlarında uygulanacak yeni tedbirler

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "Havalimanlarının fiziki şartları, sosyal mesafe kuralına göre yeniden düzenlenecek. Serbest kurallı check-in kuyrukları ve oturma alanları sosyal mesafe aralığını gözetecek şekilde düzenlenecek. Yoğunluğu ve teması azaltmak amacıyla bagaj alanlarında da gerekli düzenlemeler yapılarak, bagaj bantları arasında yeterli mesafenin bulunması sağlanacak" ifadelerini kullandı.

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İşte havalimanlarında uygulanacak yeni tedbirler

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İşte havalimanlarında uygulanacak yeni tedbirler

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