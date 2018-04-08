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  3. 08 Nisan 2018 15:00

İşte herkesin konuştuğu yalının son hali

İstanbul Boğazı'nda geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'ndan yeni görüntüler geldi.

İşte herkesin konuştuğu yalının son hali

İstanbul Boğazı'nda Malta bayraklı "Vitaspirit" adlı gemi, dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpmıştı.


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İşte herkesin konuştuğu yalının son hali

Çarpmanın ardından Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nda ağır hasar oluşurken tarihi yalının yeni fotoğrafları az önce geldi.


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İşte herkesin konuştuğu yalının son hali

Deniz Arama ve Kurtarma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Umur Kaza, "Kaza, Karadeniz istikametinden gelen geminin ana makinesinin çökmesi sonucu manevra kabiliyetinin durması, elektrik sistemlerinin çökmesi, motorların stop etmesi sonucunda kontrolü kaybedip doğrudan yalıya girmesiyle oluyor. Zarar çok büyük bir boyutta" dedi.


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İşte herkesin konuştuğu yalının son hali

Çarpmanın olduğu sırada yalıda bulunan ailenin dördüncü kuşak torunu Aslı Zeynep Ertürer, yaşadıklarını anlattı.


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