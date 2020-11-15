İşte HES kodunun zorunlu olduğu yerler

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberien göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı illerde nikah, düğün, kına gecesi, AVM, kuaför, berber ve güzellik salonlarına girişte ''HES kodu'' zorunluluğu getirildi. İşte HES kodu uygulamasına geçilen o iller..



ESKİŞEHİR

Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250’den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM’ler.