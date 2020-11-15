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  3. 15 Kasım 2020 09:45

İşte HES kodunun zorunlu olduğu yerler

Türkiye genelinde vaka sayısının artmasıyla birlikte koronavirüse karşı yeni tedbirler devreye girdi. HES kodu uygulaması da ülke genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İşte HES kodu uygulamasına geçen o iller...

İşte HES kodunun zorunlu olduğu yerler

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberien göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı illerde nikah, düğün, kına gecesi, AVM, kuaför, berber ve güzellik salonlarına girişte ''HES kodu'' zorunluluğu getirildi. İşte HES kodu uygulamasına geçilen o iller..

ESKİŞEHİR
Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250’den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM’ler.

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İşte HES kodunun zorunlu olduğu yerler

DENİZLİ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, AVM girişleri, havaalanı, otogar, gar.

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İşte HES kodunun zorunlu olduğu yerler

ELAZIĞ
Kamu kurumları, bankalar, belediye otobüsleri, ticari taksiler.

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İşte HES kodunun zorunlu olduğu yerler

ISPARTA
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, AVM’ler, kültürel ve sportif faaliyetler.

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