İşte HES kodunun zorunlu olduğu yerler
Türkiye genelinde vaka sayısının artmasıyla birlikte koronavirüse karşı yeni tedbirler devreye girdi. HES kodu uygulaması da ülke genelinde yaygın olarak kullanılmaya başlandı. İşte HES kodu uygulamasına geçen o iller...
Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberien göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı illerde nikah, düğün, kına gecesi, AVM, kuaför, berber ve güzellik salonlarına girişte ''HES kodu'' zorunluluğu getirildi. İşte HES kodu uygulamasına geçilen o iller..
ESKİŞEHİR
Kamu kurumları, bankalar, abonelik merkezleri, posta dağıtım yerleri, toplu taşıma araçları, 250’den fazla çalışanı bulunan fabrikalar, AVM’ler.