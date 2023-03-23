İşte il il 11 ilde yapılacak afet konutları... Konumları ve tasarımları belli oldu
Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerde yerle bir olan 11 şehrimize yapılacak olan 46 bin 500 konutun bitmiş halleri ve inşa yerleri paylaşıldı. İşte il il afet konutları...
Asrın felaketinden 46 gün sonra deprem bölgesinde afet konutları için ilk temeller bugün atılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Kahramanmaraş’ta temel atma töreni gerçekleştirilecek. Sözleşmesi imzalanan 46 bin 327 bin konuttan ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri 11 ilde eş zamanlı olarak atılacak.
21 Şubat’tan bugüne kadar Gaziantep’te 13.629, Adıyaman’da 2.280, Kilis’te 645, Hatay’da 2.928, Kahramanmaraş’ta 8.773, Şanlıurfa’da 897, Malatya’da 6.644, Elazığ’da 505, Adana’da 1.171, Osmaniye’de 1.657 ve Diyarbakır’da 1.122 olmak üzere toplam 40 bin 104 afet konutun ihalesi yapıldı.
Osmaniye’de 600, Kahramanmaraş’ta 620, Malatya’da 2.800, Adıyaman’da 1.500, Şanlıurfa’da 300, Gaziantep’te 310 ve Kilis’te 93 olmak üzere 6.223 köy evinin de ihalesi yapıldı.