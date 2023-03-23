İşte il il 11 ilde yapılacak afet konutları... Konumları ve tasarımları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla Kahramanmaraş’ta temel atma töreni gerçekleştirilecek. Sözleşmesi imzalanan 46 bin 327 bin konuttan ilk etapta 17 bin 902 konutun temelleri 11 ilde eş zamanlı olarak atılacak.