İşte il il kiralık ev fiyatları! 600 TL'den başlıyor

Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih süreci sona erdi. Henüz pandemi nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı belli olmasa da, üniversiteyi kazanan öğrencilerde heyecanlı bir bekleyiş başladı. Öğrencilerin bir kısmı yurtlara yerleşecek, bir kısmı ise ailesinin yanında kalmaya devam edecek. Ancak farklı bir şehirde üniversite kazanan binlerce öğrenci ise ev kiralama yoluna gidecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri hem bütçelerine uygun hem de okullarına en yakın evi bulmak için yoğun bir arama sürecine girecek.

