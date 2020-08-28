İşte il il kiralık ev fiyatları! 600 TL'den başlıyor
YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteyi kazanan öğrenciler kiralık ev arayışına girdi. Kiralar 600 TL ile 3 bin 200 TL arasında değişirken, uzaktan eğitimin devam etmesi halinde talebin düşeceği belirtiliyor.
Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) tercih süreci sona erdi. Henüz pandemi nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı belli olmasa da, üniversiteyi kazanan öğrencilerde heyecanlı bir bekleyiş başladı. Öğrencilerin bir kısmı yurtlara yerleşecek, bir kısmı ise ailesinin yanında kalmaya devam edecek. Ancak farklı bir şehirde üniversite kazanan binlerce öğrenci ise ev kiralama yoluna gidecek. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler ve aileleri hem bütçelerine uygun hem de okullarına en yakın evi bulmak için yoğun bir arama sürecine girecek.
600 TL’DEN BAŞLIYOR
TSKB Gayrimenkul Değerleme de 26 ilde üniversite öğrencilerince tercih edilen 72 bölge için, 2+1 tipli, yaklaşık 100 metrekare standart tarzda dairelerde kiraları araştırdı. Araştırma sonuçlarına göre üniversitelilerin ev kirası olarak ayıracakları bütçe ortalama 100 metrekare bir daire baz alındığında 600 lira ile 3 bin 200 lira arasında değişecek.
İSTANBUL İLK SIRADA
Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre en yüksek kira bedelini İstanbul’da yaşayanlar ödeyecek. Öğrencilerin en çok tercih ettiği İlçelerden Beşiktaş’ta 100 metrekare daire için ortalama kira bedeli 3 bin 200 lira. Aynı tip daire için Kadıköy’de 3 bin 100 lira, Bakırköy’de 2 bin 500 lira, Kartal’da 1.850 lira, Avcılar’da ise 1.375 lira ödemesi gerekecek. İstanbul’dan sonra en fazla kira talep edilen evler İzmir’de yer alıyor. İzmir’de 100 metrekare bir ev tutan öğrencilerin kirası 1.100 lira ile 2 bin 200 lira arasında değişecek. Ankara’da ise kira ortalaması ilçesine göre değişmekle birlikte 1200 liradan başlıyor, 1800 liraya kadar yükseliyor.
EN UCUZ ESKİŞEHİR
Araştırmaya göre öğrencilerin en ucuz daire tutabileceği üniversite şehir ise Eskişehir. Bu ilde eğitim görecek öğrenciler 100 metrekare bir evi 600 liraya kiralayabilecek. 100 metrekare evin ortalama kirasının 1000 liranın altında olduğu diğer iller ise Adana, Kahramanmaraş, Trabzon, Kırıkkale, Sivas, Diyarbakır, Kayseri, Şanlıurfa, Çorum, Malatya, Osmaniye, Nevşehir, Erzurum.