İşte il il koronavirüs haritası! 7 şehir kırmızı alarm veriyor

İŞTE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.