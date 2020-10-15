İşte il il koronavirüs haritası! 7 şehir kırmızı alarm veriyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Koca, İstanbul'da vaka sayılarının yüzde 50 arttığını ancak yeni bir kısıtlamanın gündemde olmadığını ifade etti. İşte vaka sayılarının artış gösterdiği diğer iller...
Saha taramasının 15 Ekim'de yeniden başlayacağını söyleyen Koca, "Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır." dedi.
İŞTE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.