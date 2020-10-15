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  3. 15 Ekim 2020 07:14

İşte il il koronavirüs haritası! 7 şehir kırmızı alarm veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınına ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Koca, İstanbul'da vaka sayılarının yüzde 50 arttığını ancak yeni bir kısıtlamanın gündemde olmadığını ifade etti. İşte vaka sayılarının artış gösterdiği diğer iller...

İşte il il koronavirüs haritası! 7 şehir kırmızı alarm veriyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

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İşte il il koronavirüs haritası! 7 şehir kırmızı alarm veriyor

Saha taramasının 15 Ekim'de yeniden başlayacağını söyleyen Koca, "Bugüne kadar hava yoluyla yurt dışına gidenlere yaptığımız test sayısı 490 bin 480'dir. Bu taramalarda 1226 kişide test pozitif çıkmıştır." dedi.

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İşte il il koronavirüs haritası! 7 şehir kırmızı alarm veriyor

İŞTE GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU
Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 328 Kovid-19 testi yapıldı, 1671 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1396 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 298 bin 368'e çıktı.

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İşte il il koronavirüs haritası! 7 şehir kırmızı alarm veriyor

İSTANBUL
Bakan Koca illerdeki vaka sayılarında son durumu paylaştı;

İstanbul'da son 1 ayda %50 artış

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