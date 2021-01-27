İşte ilçe ilçe İstanbul'daki kira fiyatları

MAKAS AÇILIYOR Ancak konut satışlarında ortaya çıkan bu tablonun aksine fiyatlarda yaşanan artış konut değerlerinin kira gelirine bölünerek ortaya çıkarılan amortisman sürelerindeki makasın da giderek açılmasına neden oluyor. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Hal böyle olunca yapılacak konut yatırımın kiraya verilmesi halinde elde edilecek gelirde geri dönüşüm süresi de artıyor.