İşte İslam Memiş altın, gümüş, döviz, borsa ve kripto para tahminlerini açıkladı

TGRT Haber'de canlı yayın konuğu olan İslam Memiş "savaş riskinin olduğu her yerde petrol fiyatları, altın fiyatları yükselir, güvenli liman olur ve dolayısıyla korku panikle hücum etmeyin, bekleyin, soğukkanlı olun sakin olun" ifadelerini kullanırken "Soğukkanlı olan, panik yapmayan kazanıyor. Ons altında da aynı şekilde kazanıyor. O pusla hava dağıldıkça fiyatlardaki gerilme kaçınılmaz oluyor. Çünkü bakın objektif değerlendirmek lazım; altının sürekli yıl içinde böyle sürekli yükseldiğini düşünsene yani..." dedi.