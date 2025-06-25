İşte İslam Memiş altın, gümüş, döviz, borsa ve kripto para tahminlerini açıkladı
Haziran başı itibariyle düşüş eğilimine giren, İsrail ile İran arasındaki savaşta bile beklenen yükselişi gerçekleştiremeyen altında yeni hedef belli oldu. Ünlü piyasa analisti İslam Memiş, başta altın olmak üzere gümüş, döviz, borsa ve kripto paralar için için beklentilerini açıkladı.
2024 yılının son çeyreğinde yeni bir ralliye başlayan altın fiyatları 2025 yılına da hızlı girmiş ve özellikle Haziran ayının ilk günlerine kadar rekor üstüne rekor kırarak yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Altındaki bu yeni rekor ralllisi yerini durgunluğa bırakırken yatırımcılar da altının yeni yol haritasının ne olacağını merak etmeye devam ederken Türkiye'nin önde gelen piyasa analistlerinden İslam Memiş'ten dikkat çeken bir tahmin geldi.
Kısa bir süre önce hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olan ve altında yılın ilk yarısında yaşanan yükselişin ardından teknik düzeltmelerin sürdüğünü, ancak bu düzeltmelerin tamamlanmasıyla birlikte ons altının 3.500 dolar, gram altının ise 4.500 TL seviyelerine ulaşabileceğini öngördüğünü açıklayan İslam Memiş "Soğukkanlı olan, panik yapmayan kazanıyor" diyerek yatırımcıları uyardı.
TGRT Haber'de canlı yayın konuğu olan İslam Memiş "savaş riskinin olduğu her yerde petrol fiyatları, altın fiyatları yükselir, güvenli liman olur ve dolayısıyla korku panikle hücum etmeyin, bekleyin, soğukkanlı olun sakin olun" ifadelerini kullanırken "Soğukkanlı olan, panik yapmayan kazanıyor. Ons altında da aynı şekilde kazanıyor. O pusla hava dağıldıkça fiyatlardaki gerilme kaçınılmaz oluyor. Çünkü bakın objektif değerlendirmek lazım; altının sürekli yıl içinde böyle sürekli yükseldiğini düşünsene yani..." dedi.
Ortadoğudaki savaşta Amerika'nın kontrollü bir şekilde sistemi ele aldığını belirten İslam Memiş, "Hem doları zayıflatıyor hem de yılın 4,5 ayında o altının yıllık getirisini bir an önce verdi, şimdi kontrollü bir şekilde baskılamaya devam ediyor, bu baskı devam edecek. Ve dolayısıyla Fed'in faiz indirimleriyle birlikte tekrar kımıldamaya başlar" dedi.