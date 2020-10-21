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  3. 21 Ekim 2020 14:00

İşte İstanbul'a en çok göç veren iller

Türkiye'nin megakenti olan İstanbul, her geçen gün nüfus olarak çoğalıyor. Türkiye'nin dört bir yanında göç alan İstanbul'a en çok göç veren il hangisi?

İşte İstanbul'a en çok göç veren iller

21- ZONGULDAK İstanbul'daki nüfus: 116 bin 566 Karadeniz kıyısında bulunan şehir, özellikle limanıyla Türkiye'nin Karadeniz ülkeleriyle arasındaki deniz ticaretinde önemli bir yere sahiptir. Ayrıca Türkiye'nin en zengin taşkömürü madenlerini barındırır. Fakat son dönemlerde gelirini tek yön olan taşkömüründen kazanması sebebiyle şehir her geçen gün gerilemektedir.

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İşte İstanbul'a en çok göç veren iller

20- SİİRT İstanbul'daki nüfus: 125 bin 960 Siirt, hem 12 bin 500 yıllık bir tarihe hem de Türkiye'nin en dik ve sarp vadilerinden Botan Vadisi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar sınırları içindeki güzellikleri 'mütevazi' biçimde sergiliyordu. Ancak, Botan Vadisi'nin geçen yıl 'Milli Park' edilmesi bu durumu değiştirebilir. Şehir turist rekoru kırmayı hedefliyor.

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İşte İstanbul'a en çok göç veren iller

19- VAN Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Van, Türkiye'nin en kalabalık 19'uncu şehri. Son yıllarda Van Gölü Ekspresi ile şehir oldukça fazla turisti ağırlıyor. İstanbul'da oldukça fazla Vanlı bulunuyor. İstanbul'daki nüfusları 137 bin 698.

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İşte İstanbul'a en çok göç veren iller

18- MARDİN Geçen yıl 900 bin turist Mardin'i ziyaret etti. Bölgeye gelen ziyaretçiler tarihi ve kültürel geziye adeta doydu. Herkese Mardin'e giderken Mardinliler ise İstanbul'a geliyor. İstanbul'da doğum yeri Mardin olanların sayısı 139 bin 717.

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