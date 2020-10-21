İşte İstanbul'a en çok göç veren iller

20- SİİRT İstanbul'daki nüfus: 125 bin 960 Siirt, hem 12 bin 500 yıllık bir tarihe hem de Türkiye'nin en dik ve sarp vadilerinden Botan Vadisi'ne ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar sınırları içindeki güzellikleri 'mütevazi' biçimde sergiliyordu. Ancak, Botan Vadisi'nin geçen yıl 'Milli Park' edilmesi bu durumu değiştirebilir. Şehir turist rekoru kırmayı hedefliyor.