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İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta

İstanbul Avcılar'daki bir tarafta geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçekleri yükselirken diğer tarafta ise yüksek katlı binalar ilginç görüntüler oluşturdu. Yükselen binaların yanındaki ayçiçek tarlaları havadan görüntülendi.

İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta - Resim: 1

Avcılar'da bir tarafında Küçükçekmece Gölü, diğer tarafında Ispartakule'deki yüksek katlı binaların olduğu ayçiçek tarlaları renkli görüntüler oluşturdu.

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İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta - Resim: 2

Geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçeğin boyu yetişkin boyuna ulaştı.

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İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta - Resim: 3

Bölgedeki kargaların gün boyu ayçiçeklerin üzerinde uçtuğu tarlaların bir kesiminden yük ve Trakya'ya giden yolcu trenleri geçiyor.

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İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta - Resim: 4

Tarlaların hemen yanında besicilik yapan Muhterem Baş, bir ay içerisinde hasat başlayacağını söyledi.

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