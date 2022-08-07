İşte İstanbul'da beton ormanı, gerçek ormanını yuttuğu nokta
İstanbul Avcılar'daki bir tarafta geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçekleri yükselirken diğer tarafta ise yüksek katlı binalar ilginç görüntüler oluşturdu. Yükselen binaların yanındaki ayçiçek tarlaları havadan görüntülendi.
Avcılar'da bir tarafında Küçükçekmece Gölü, diğer tarafında Ispartakule'deki yüksek katlı binaların olduğu ayçiçek tarlaları renkli görüntüler oluşturdu.
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Geniş tarım arazisinde ekilen ayçiçeğin boyu yetişkin boyuna ulaştı.
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Bölgedeki kargaların gün boyu ayçiçeklerin üzerinde uçtuğu tarlaların bir kesiminden yük ve Trakya'ya giden yolcu trenleri geçiyor.
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Tarlaların hemen yanında besicilik yapan Muhterem Baş, bir ay içerisinde hasat başlayacağını söyledi.
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