İşte İstanbul'un en değerli arsalarının olduğu ilçeler

İl genelindeki 39 ilçenin ve tüm mahallelerin dahil edildiği araştırmaya göre, 2018'de 9.4 trilyon lira olarak ölçülen İstanbul'un arsa değeri, 2020 sonu itibarıyla yüzde 149'luk artışla 23.4 trilyon liraya ulaştı. Söz konusu değer dolar bazında 2.5 trilyon dolardan 2.7 trilyon dolara ulaştı.