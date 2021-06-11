İşte İstanbul'un en değerli arsalarının olduğu ilçeler
Emlak bilgi bankası 'İstanbul'un Arsa Değeri' başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'un arsa değeri hem TL hem de dolar açısından artmaya devam ediyor.
Emlak bilgi bankası 'İstanbul'un Arsa Değeri' başlıklı araştırmasına göre, İstanbul'un arsa değeri hem TL hem de dolar açısından artmaya devam ediyor.
Toplamda 5 bin 343 kilometrekare büyüklüğe sahip İstanbul'da, değer ataması mümkün olmayan yollar ve göller gibi satışı gerçekleştirilemeyecek alanlar hesaplama dışı bırakıldığında araştırmaya konu olan alanın büyüklüğünün 4 bin 543 kilometrekare olduğu görülüyor.
İl genelindeki 39 ilçenin ve tüm mahallelerin dahil edildiği araştırmaya göre, 2018'de 9.4 trilyon lira olarak ölçülen İstanbul'un arsa değeri, 2020 sonu itibarıyla yüzde 149'luk artışla 23.4 trilyon liraya ulaştı. Söz konusu değer dolar bazında 2.5 trilyon dolardan 2.7 trilyon dolara ulaştı.
ŞİŞLİ İLK SIRADA
Araştırmaya göre, İstanbul'un arsa değeri en yüksek ilçelerin başında, 28 bin 270 liralık ortalama metrekare rakamıyla Şişli geliyor.