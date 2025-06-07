İşte İstanbul'un en güzel hali: Tatile gidemeyenler için eşsiz fırsat!
Kurban Bayramının ikinci günü sabahında da yollar boş kaldı. Boş kalan yollar dron ile havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA, İHA
İstanbul'da Kurban Bayramının ikinci günü sabahında yollar, normal günlere göre yine boş kaldı.
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E-5 karayolu Zeytinburnu Cevizlibağ mevkiinde havadan dron ile çekilen görüntüde Bakırköy ve Ankara yönündeki şeritlerde trafiğin olmadığı görüldü.
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle memleketlerine ve tatil beldelerine gidenlerin ardından İstanbul'da bayramın ikinci günü sabahı yollar boş kaldı.
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İBB’nin trafik haritasına göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 6 olarak ölçüldü.
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