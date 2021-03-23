İşte İstanbul'un ilçe ilçe kabus senaryosu!
İstanbul'daki her 10 binadan 7'si 20 yaşın üzerinde. Kentte yapım tarihi 2000 yılı ve öncesine ait bu binalarda bulunan konut sayısı 3,1 milyon adedi aşıyor. En riskli ilçeler Fatih, Üsküdar ve Bağcılar.
İstanbul'daki her 10 binadan 7'si 20 yaşın üzerinde olurken, kentte yapım tarihi 2000 yılı ve öncesine ait bu binalarda bulunan konut sayısı 3,1 milyon adedi aşıyor.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü raporundan derlenen bilgilere göre İstanbul'da 1 milyon 164 bin bina, 4,5 milyon daire bulunuyor ve her dairede ortalama 3,3 kişi yaşıyor.
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Muhtemel 7,5 ve üzeri bir depremde 13 bin 492 binanın çok ağır, 39 bin 325 binanın ağır, 136 bin 746 binanın orta, 300 bin 963 binanın ise hafif hasar alması bekleniyor.
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Uzmanlar, özellikle büyük Marmara Depremi'nin yaşandığı 1999 ve öncesinde yapılan binalara dikkati çekerken, İstanbul'da yapım yılı 2000 ve öncesine ait bina sayısı 817 bin adedi aşıyor.
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