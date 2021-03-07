İşte İstanbul’un kanatsız melekleri!

ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR

Kadın yunus polisleri, fiziksel dayanaklılık, temel motosiklet eğitiminin yanından mevzuat eğitimi alıyorlar. Yakın savunma eğitiminin yanı sıra, psikologlar eşliğinde beden dili okuma ve anlama eğitimi alıyorlar. Ayrıca silah kullanma, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha, narkotik suçlar, trafik ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından da eğitimler alıyorlar. Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz motosiklet üzerinde çalışıyor. Kadın Yunus polisleri, gerektiğinde asayiş gerektiğinde ise toplumsal olaylara müdahale ederek vatandaşlara güven, suçlulara korku veriyor.