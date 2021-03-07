İşte İstanbul’un kanatsız melekleri!
Yakalanan kişiler arasında olan PKK/YPG'li teröristin çantasında iki parça halinde mayınla desteklenmiş yaklaşık 4 kilogram patlayıcı, cep telefonu, pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.
Yakalanan kişiler arasında olan PKK/YPG'li teröristin çantasında iki parça halinde mayınla desteklenmiş yaklaşık 4 kilogram patlayıcı, cep telefonu, pil ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. B
Yunus polisleri gönüllük esasına göre seçiliyor. Erkeklerde en az 1.80, kadınlarda ise 1.70 santimetre boy isteniyor. Diksiyonu düzgün olma zorunluluğu aranıyor. Seçimlerin ardından yunuslar kadın erkek ayrımı yapılmaksızın zorlu bir eğitim sürecine tabi tutuluyor. İlk olarak temel motosiklet eğitimi alıyor. Keskin virajlı parkurda, 270 kilo ağırlığındaki motosikletle yunuslar 1.5 ay süreyle çalışma yapıyor.
ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR
Kadın yunus polisleri, fiziksel dayanaklılık, temel motosiklet eğitiminin yanından mevzuat eğitimi alıyorlar. Yakın savunma eğitiminin yanı sıra, psikologlar eşliğinde beden dili okuma ve anlama eğitimi alıyorlar. Ayrıca silah kullanma, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha, narkotik suçlar, trafik ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından da eğitimler alıyorlar. Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz motosiklet üzerinde çalışıyor. Kadın Yunus polisleri, gerektiğinde asayiş gerektiğinde ise toplumsal olaylara müdahale ederek vatandaşlara güven, suçlulara korku veriyor.
ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYORLAR
Kadın yunus polisleri, fiziksel dayanaklılık, temel motosiklet eğitiminin yanından mevzuat eğitimi alıyorlar. Yakın savunma eğitiminin yanı sıra, psikologlar eşliğinde beden dili okuma ve anlama eğitimi alıyorlar. Ayrıca silah kullanma, araç durdurma ve arama, belgede sahtecilik, bomba imha, narkotik suçlar, trafik ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından da eğitimler alıyorlar. Kentin huzur ve güvenliğini sağlamak için gece gündüz motosiklet üzerinde çalışıyor. Kadın Yunus polisleri, gerektiğinde asayiş gerektiğinde ise toplumsal olaylara müdahale ederek vatandaşlara güven, suçlulara korku veriyor.